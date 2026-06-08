Wine & Chill | aperitivo al tramonto

Da veronasera.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È successo ieri nel pomeriggio in una zona panoramica. Una trentina di persone si sono ritrovate per un evento chiamato “Wine & Chill”, un aperitivo al tramonto. Le persone hanno portato vino e cibo, e si sono sedute sui prati a chiacchierare mentre il sole calava all’orizzonte. L’atmosfera era tranquilla e informale, con gli ospiti che si sono goduti il momento tra amici.

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Un’occasione perfetta per rilassarti con gli amici, gustare ottimo vino e goderti il tramonto in compagnia. Mercoledì 10 giugno, alle 19, ti aspettiamo a Masi Tenuta Canova per un aperitivo che combina il piacere del vino, un buffet sfizioso e la giusta musica per una serata senza pensieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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