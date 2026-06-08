Wine & Chill | aperitivo al tramonto

Notizia in breve

È successo ieri nel pomeriggio in una zona panoramica. Una trentina di persone si sono ritrovate per un evento chiamato “Wine & Chill”, un aperitivo al tramonto. Le persone hanno portato vino e cibo, e si sono sedute sui prati a chiacchierare mentre il sole calava all’orizzonte. L’atmosfera era tranquilla e informale, con gli ospiti che si sono goduti il momento tra amici.