Wine & chill | aperitivo al tramonto a Masi Tenuta Canova di Lazise

Nella tenuta situata a Lazise, si è svolto un evento dedicato all’aperitivo al tramonto. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno potuto assaporare diversi vini locali mentre si trovavano all’aperto, in un’atmosfera tranquilla. L’evento ha coinvolto gruppi di amici che hanno condiviso momenti di relax in un ambiente naturale, con la luce del sole che si abbassava lentamente all’orizzonte.

Un’occasione perfetta per rilassarti con gli amici, gustare ottimo vino e goderti il tramonto in compagnia.Mercoledì 13 maggio, alle 19:00, ti aspettiamo a Masi Tenuta Canova per un aperitivo che combina il piacere del vino, un buffet sfizioso e la giusta musica per una serata senza pensieri.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Wine & chill | Sip, learn and socialize | Wine tasting in english Aperitivo "Open wine" e serata universitaria: torna touch me al Pineta MilanoIl club più glamour si sposta nella nuova sede di via Messina 38 per il venerdì notte dedicato agli studenti: dai buffet gourmet ai DJ set... Contenuti di approfondimento Cena in Vigneto nella Tenuta Canova di Masi, abbinamenti ad hoc tra vini e menùUna speciale cena con degustazione tra i filari all’insegna della sostenibilità. Un nuovo imperdibile appuntamento da vivere nella suggestiva cornice di Tenuta Canova: una Cena in Vigneto dedicata ... veronasera.it Masi Tenuta Canova a Lazise presenta: Amarone e oltreUn’esclusiva cena con degustazione dedicata all’Amarone, protagonista sia nel calice che nel piatto e raccontato personalmente da Sandro Boscaini. A dare il via alle cene con degustazione di Tenuta ... veronasera.it