Aperitivo al tramonto
Presso il punto vendita IKEA a Pisa si può partecipare a un aperitivo al tramonto nella Casetta svedese. L’offerta prevede un prezzo speciale di 4,90 euro per i soci IKEA Family, rispetto ai 5,40 euro previsti per tutti gli altri clienti. L'evento si svolge durante le ore serali, offrendo un'occasione per vivere un momento di relax in un’atmosfera suggestiva.
Presso IKEA Pisa è possibile vivere l’atmosfera più magica della giornata. L’aperitivo al tramonto nella Casetta svedese viene proposto al prezzo speciale di €4,90 per soci IKEA Family, anziché €5,40. Si tratta di un momento dedicato alla degustazione di sapori nordici e drink rinfrescanti in.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Salve, questa è un’idea per farcire il pane in modo super sfizioso, io l’ho arricchisco con ingredienti ricchi di sapore e poi lo taglio a fette.. Ottimo da gustare per un brunch, o da accompagnare con l’aperitivo, ed è perfetto per una gita fuori porta.. Ingredienti: 1 - facebook.com facebook
Un #aperitivo , che potrebbe trasformarsi in cena… in Piazza di Pietro… Qui è molto tranquillo stasera… Forse per via del tempo incerto e delle impalcature che coprono il Tempio di Adriano #Roma x.com