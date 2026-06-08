Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo in appello per l'omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro. Bianchi era accusato di aver partecipato al pestaggio mortale del giovane. La condanna segue il procedimento giudiziario iniziato dopo i fatti. La sentenza riguarda esclusivamente Bianchi, senza influenze da altri imputati o elementi esterni.

Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già resto definitivo il carcere a vita per il fratello Marco Bianchi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy in appello ter

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Gabriele Bianchi è stato condannato allergastolo per omicidio Willy

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