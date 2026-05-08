Omicidio Diabolik ribaltone in appello | assolto l' uomo condannato all' ergastolo in primo grado

In una decisione che ha sorpreso molti, la corte d'appello ha assolto l'uomo condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. L'imputato, precedentemente giudicato colpevole, ora è stato riconosciuto non responsabile del delitto. La sentenza si basa su elementi di fatto e sulle prove presentate durante il processo di secondo grado, che hanno portato alla revisione della condanna.

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Svolta a sorpresa nel caso dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo ultrà della Lazio noto come Diabolik: il presunto killer Gustavo Musumeci, meglio conosciuto come Raul Esteban Calderon, è stato assolto nel processo d'appello. Calderon era stato condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Diabolik, il 7 agosto del 2019 con un colpo di pistola alla testa, mentre era seduto su una panchina nel Parco degli Acquedotti di Roma. I giudici dell'Assise d'Appello di Roma hanno completamente ribaltato la sentenza assolvendo l'uomo per non aver commesso il fatto. Il pubblico ministero, durante la sua requisitoria finale, aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omicidio Diabolik, ribaltone in appello: assolto l'uomo condannato all'ergastolo in primo grado Notizie correlate Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello: era stato condannato a ergastolo in primo gradoUna svolta che potrebbe ribaltare le sorti di un caso che risale al 2019, divenuto noto come l’omicidio di Diabolik. Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloRoma, 8 maggio 2026 – Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della... Altri aggiornamenti Omicidio Diabolik, ribaltone in appello: assolto l'uomo condannato all'ergastolo in primo gradoOmicidio Diabolik Raul Esteban Calderon assolto in appello, secondo la corte non è lui l'assassino dell'ex capo ultrà della Lazio ... gazzetta.it Omicidio Diabolik, la svolta: Calderon assolto in Appello dopo l'ergastolo in primo gradoÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... ilgazzettino.it