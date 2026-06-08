WHOOP UCI Mountain Bike World Series | tutto lo spettacolo della tappa di Loudenvielle
Dal 3 al 5 luglio 2026, la località ospiterà un evento della WHOOP UCI Mountain Bike World Series con tutte le discipline principali in programma. La manifestazione si svolgerà a Loudenvielle e includerà downhill, enduro, cross-country olimpico e short track. La tappa segue il successo dell’edizione 2025 a La Thuile.
Dopo il successo dell’edizione 2025, La Thuile ospiterà dal 3 al 5 luglio 2026 un weekend della WHOOP UCI Mountain Bike World Series con tutte le principali discipline in programma: Downhill, Enduro, Cross-country Olimpico e Cross-country Short Track. L’evento offrirà tre giorni di gare, attività, area expo e servizi dedicati. Nell'attesa, ecco le immagini più spettacolari della precedente tappa a Loudenvielle!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Best Men's Elite UCI Downhill World Cup Runs Of 2025 | WHOOP UCI Mountain Bike World Series
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