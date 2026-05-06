Mountain Bike World Series 2026 | il meglio della tappa di Mona Yongpyong

La prima tappa delle Mountain Bike World Series 2026 si è svolta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud. Le immagini mostrano percorsi impegnativi e spettacolari, con atleti in azione lungo tracciati tecnici e suggestivi. La competizione ha attirato numerosi spettatori e appassionati di mountain bike, offrendo un panorama di gare intense e coinvolgenti. La giornata è stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli e da un grande entusiasmo tra i partecipanti.

Le immagini spettacolari della prima tappa delle Mountain Bike World Series 2026 a Mona Yongpyong in Corea del Sud.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mountain Bike World Series 2026: il meglio della tappa di Mona Yongpyong Notizie correlate Mountain Bike World Series, a La Thuile 4 discipline: l'eventoL’edizione 2026 della WHOOP UCI Mountain Bike World Series farà ancora una volta tappa a La Thuile. Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Altri aggiornamenti Temi più discussi: UCI Mountain Bike World Series 2026: programma, format e dove vedere le gare; UCI Mountain Bike World Series: debutto in Corea del Sud tra fuso killer e incognita 32; Mountain Bike World Series 2026 round #1 Mona Yongpyong: vincitori e highlights; La Thuile protagonista mondiale della Mountain Bike. Mountain Bike World Series 2026 round #1 Mona Yongpyong: vincitori e highlightsVermette e Höll vincono la DH, Frei e Lillo dominano l’XCO nella tappa inaugurale della WHOOP UCI Mountain Bike World Series a Mona Yongpyong. Risultati, highlights e classifiche di tutte le categorie ... 4actionsport.it UCI Mountain Bike World Series 2026: programma, format e dove vedere le gareTorna l’appuntamento con le UCI MTB World Series, che nel 2026 toccano ben quattro sedi Olimpiche e prevedono due tappe in Italia. Scopri il calendario e tutte le info utili. olympics.com Dove guardare le gare di Coppa del Mondo nel 2026 In vista della tappa inaugurale della WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2026 che si terrà al MONA YongPyong, in Corea del Sud, dall'1 al 3 maggio, Warner Bros. Discovery (WBD) Sports ha finalizz - facebook.com facebook