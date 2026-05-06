Mountain Bike World Series 2026 | il meglio della tappa di Mona Yongpyong

Da gazzetta.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima tappa delle Mountain Bike World Series 2026 si è svolta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud. Le immagini mostrano percorsi impegnativi e spettacolari, con atleti in azione lungo tracciati tecnici e suggestivi. La competizione ha attirato numerosi spettatori e appassionati di mountain bike, offrendo un panorama di gare intense e coinvolgenti. La giornata è stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli e da un grande entusiasmo tra i partecipanti.

Le immagini spettacolari della prima tappa delle Mountain Bike World Series 2026 a Mona Yongpyong in Corea del Sud.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mountain Bike World Series 2026: il meglio della tappa di Mona Yongpyong

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