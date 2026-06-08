Downhill Enduro e Cross-country | scopri il WHOOP UCI Mountain Bike World Series

Dal 3 al 5 luglio 2026, si terrà a La Thuile un evento della WHOOP UCI Mountain Bike World Series. La competizione includerà le discipline di downhill, enduro, cross-country olimpico e cross-country short track. La manifestazione si svolgerà nello stesso luogo che ha ospitato l’edizione del 2025. La serie mondiale di mountain bike si svolge annualmente, coinvolgendo le principali discipline della mountain bike a livello internazionale.

Dopo il successo dell’edizione 2025, La Thuile ospiterà dal 3 al 5 luglio 2026 un weekend della WHOOP UCI Mountain Bike World Series con tutte le principali discipline in programma: Downhill, Enduro, Cross-country Olimpico e Cross-country Short Track. L’evento offrirà tre giorni di gare, attività, area expo e servizi dedicati, in un format unico che concentra l’intero villaggio in un unico hub logistico, permettendo ai visitatori di vivere l’esperienza in modo comodo e immersivo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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