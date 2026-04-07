WEC presentate le Ferrari per Le Mans | spettacolo con frecce tricolori e Hypercar

In vista dell’inizio del FIA World Endurance Championship 2026, sono state presentate le nuove Ferrari che parteciperanno alla gara di Le Mans. L’evento ha incluso uno spettacolo con le frecce tricolori e la presentazione delle vetture Hypercar sviluppate dall’azienda. Il programma Hypercar di Maranello prosegue con una serie di eventi ufficiali e dimostrazioni pubbliche.

In vista dell’imminente avvio del FIA World Endurance Championship 2026, il programma Hypercar di Maranello continua tra eventi istituzionali e non. Il primo appuntamento di oggi si è tenuto presso la base aerea di Rivolto, in Friuli, sancendo un connubio tra l’ingegneria automobilistica italiana e l’Aeronautica Militare. La Ferrari 499P numero 51 ha condiviso la pista con i velivoli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Durante la sessione, il prototipo guidato da James Calado ha effettuato manovre a terra coordinate da Miguel Molina, mentre la squadriglia aerea eseguiva un sorvolo sincronizzato. Parallelamente, i piloti ufficiali Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi hanno partecipato a un volo tecnico a bordo dei jet militari. 🔗 Leggi su Sportface.it

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