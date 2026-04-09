La scuderia AF Corse ha mostrato ufficialmente la Ferrari 499P numero 83, presente nel campionato mondiale di endurance 2026. Durante l’evento, sono state illustrate le modifiche aerodinamiche adottate sulla vettura, progettate per migliorare le prestazioni in vista della prossima stagione. La presentazione si è svolta martedì scorso, con l’obiettivo di evidenziare le novità tecniche introdotte nel modello.

La scuderia AF Corse ha presentato ufficialmente a martedì scorso la Ferrari 499P numero 83, rivelando le novità aerodinamiche implementate per affrontare il campionato mondiale di endurance del 2026. L’evento si è svolto presso i locali della ESA NanoTech, nuovo partner del team. Il pilota Robert Kubica, insieme a Phil Hanson e Yifei Ye, che hanno già trionfato a Le Mans nel 2025, guideranno questa vettura aggiornata. Il rinnovamento tecnico nasce dalla necessità di adeguarsi a una nuova omologazione condivisa tra WEC, ACO e IMSA per tutte le prototype LMDh e LMH. La strategia tecnica dietro la nuova omologazione. Ferdinando Cannizzo, responsabile delle auto da endurance a Maranello, ha spiegato che il processo di ri-certificazione ha riguardato tre pilastri fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari 499P 2026: svelata l’aerodinamica per vincere il WEC

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