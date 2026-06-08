A Varese si è svolta una giornata dedicata a pace, cultura, impresa e comunità, promossa dal Rotary. L’evento ha visto una forte partecipazione di istituzioni, relatori, imprese e associazioni.

Grande partecipazione all’evento promosso dal Rotary: istituzioni, relatori, imprese, associazioni e artisti insieme per costruire relazioni di valore sul territorio VARESE – Si è svolto sabato 6 giugno presso l’ Università degli Studi dell’Insubria di Varese l’evento “ We for Peace ”, promosso dal Rotary Club Varedo e del Seveso, in collaborazione con i Rotary Club del Gruppo Brianza 2 e con il patrocinio del Distretto Rotary 2042. Una giornata intensa e partecipata, che ha saputo unire riflessione, testimonianze, riconoscimenti e impegno concreto attorno al tema della pace. Un appuntamento che ha dato voce a un progetto capace di coinvolgere il territorio in modo autentico, creando connessioni significative tra istituzioni, mondo rotariano, imprese, associazioni, cultura e cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Laprimapagina.it - We for Peace: a Varese una giornata di pace, cultura, impresa e comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TG Prealpina 04/03/2026 | L'impennata del carburante

Notizie e thread social correlati

We for Peace: il 6 giugno a Varese l’evento dedicato a cultura, impresa ed educazione per costruire insieme ponti di paceIl 6 giugno 2026 si svolgerà a Varese un evento dedicato a cultura, impresa ed educazione, promosso dall’organizzazione “We for Peace”.

“Beat for peace”: esce l’e-book gratuito che unisce musica, cultura e impegno per la paceÈ stato pubblicato online gratuitamente l’e-book “Beat for Peace”, un progetto digitale che combina musica, cultura e impegno per la pace.

We for Peace: il 6 giugno a Varese l’evento dedicato a cultura, impresa ed educazione per costruire insieme ponti di paceSabato 6 giugno 2026, a Varese, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si terrà l’evento We for Peace – Costruiamo insieme ponti di pace, giornata dedicata agli esiti e ai protagonisti delle ... laprimapagina.it

Mayors for peace, Varese entra nel gruppo di città che promuove il disarmo nucleareL’invito è arrivato nel maggio 2018 da Kazumi Matsui, sindaco di Hiroshima e attuale presidente di Mayors for Peace, in occasione dell’incontro con un gruppo di studenti dell’Insubria che erano in ... varesenews.it