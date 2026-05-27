Beat for peace | esce l’e-book gratuito che unisce musica cultura e impegno per la pace

Notizia in breve

È stato pubblicato online gratuitamente l’e-book “Beat for Peace”, un progetto digitale che combina musica, cultura e impegno per la pace. Il volume presenta contenuti multimediali e si propone di favorire il dialogo tra istituzioni e artisti. L’obiettivo dichiarato è trasmettere un messaggio di armonia attraverso strumenti artistici e culturali, coinvolgendo diverse figure nel settore creativo.