Il 6 giugno 2026 si svolgerà a Varese un evento dedicato a cultura, impresa ed educazione, promosso dall’organizzazione “We for Peace”. La manifestazione si terrà presso l’Università degli Studi dell’Insubria e coinvolgerà diversi attori del territorio. L’obiettivo è promuovere iniziative che favoriscano la collaborazione tra diversi settori per la costruzione di relazioni pacifiche.

Sabato 6 giugno 2026, a Varese, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, si terrà l’evento “We for Peace – Costruiamo insieme ponti di pace”, giornata dedicata agli esiti e ai protagonisti delle tre azioni che compongono il progetto: Giochiamo alla Pace, Premio Culturale Espressioni di Pace e Business for Peace. Promosso dal Rotary Club Varedo e del Seveso in sinergia con i Rotary Club del Gruppo Brianza 2, il progetto We for Peace nasce per promuovere una visione della pace come valore concreto e condiviso, capace di unire cultura, responsabilità sociale, mondo della scuola e impresa. Già nei precedenti comunicati, il progetto è stato presentato come un percorso volto a trasformare la pace in esperienza vissuta, attraverso creatività, relazioni, inclusione e impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - We for Peace: il 6 giugno a Varese l’evento dedicato a cultura, impresa ed educazione per costruire insieme ponti di pace

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