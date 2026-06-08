Il Volvo EX90 è stato messo alla prova su strada. Il maxi SUV elettrico svedese può ospitare sette persone e offre un ampio spazio di carico. Interni spaziosi e curati, con dotazioni di tecnologia avanzata e finiture di lusso. La vettura si muove con buona stabilità e sistema di assistenza alla guida. La batteria garantisce un’autonomia adeguata per viaggi lunghi, mentre la ricarica avviene tramite punti pubblici o domestici.

Siamo di fronte ad una vera ammiraglia, sia per dimensioni che per dotazione, comfort, lusso e prestazioni. Parliamo infatti di un Suv con una lunghezza di oltre 5 metri, in grado di coccolare chi è a bordo con, ad esempio, sospensioni pneumatiche, sedili con funzione massaggiante e molto altro, ma soprattutto con materiali e finiture impeccabili. Sono poi oltre i 500 cavalli a disposizione e immediatamente scaricati a terra ad ogni pressione dell’acceleratore. Tutto ha un prezzo, sia a livello economico (in questo allestimento e con questa dotazione la EX 90 arriva a quasi 119 mila euro - il solo impianto audio Bowers & Wilkins si paga 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volvo EX90, come va il maxi SUV elettrico svedese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volvo EX90 - Best Electric Luxury 7 Seat EV

Notizie e thread social correlati

Volvo EX60 il SUV elettrico svedeseVolvo ha presentato la nuova EX60, un SUV di medie dimensioni alimentato esclusivamente a motore elettrico.

Leggi anche: Volvo EX60, anteprima a Milano per il Suv elettrico da 810 km di autonomia: prezzi e versioni

Temi più discussi: Volvo, come cambiano scocca e produzione con il mega-casting; La Volvo EX90 ha sfondato il muro dei 100.000 € — e lo ha fatto apposta; Volvo EX60: prova su strada, scheda tecnica e prezzi.

Volvo EX90, il Suv elettrico dall’anima digitale debutta sulle strade della California. La provaNEWPORT BEACH - Battezzare un’auto elettrica straniera in California, lì dove Tesla detta legge trovando ora nell’avveniristico pick-up Cybertruck il modello d’immagine più accreditato, non è cosa ... repubblica.it

Volvo EX90, la prova su strada in California: come è fatto e come va il nuovo suv elettrico di lussoLa Volvo EX90 è proposta in tre motorizzazioni elettriche, che condividono la batteria da 111 kWh. La prima, che si può considerare quella base, prende il nome di Single Motor, ed offre una batteria ... ilsole24ore.com