Volvo ha presentato la nuova EX60, un SUV di medie dimensioni alimentato esclusivamente a motore elettrico. Il veicolo si distingue per il design minimalista e raffinato, con linee eleganti che caratterizzano la carrozzeria. La vettura combina funzionalità e attenzione ai dettagli, offrendo un'opzione sostenibile nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Volvo mette sull'asfalto la nuova EX60, il SUV di medie dimensioni che mixa l'eleganza ad uno stile minimal, ma super rifinito. La EX60 è la prima vettura del marchio svedese ad essere realizzata sulla terza generazione della piattaforma SPA e, come tutte le elettriche Volvo, avrà una garanzia di tre anni o 100 mila chilometri. In attesa di vederla per le strade italiane, abbiamo avuto la possibilità di ammirarla staticamente all'interno dell'ormai collaudatissimo Volvo Studio di Milano e l'impatto è stato davvero ottimo. Solida e dalle linee decise, la EX60 si presenta con un frontale basso nel quale si evidenzia la mascherina chiusa. I fari sono quelli iconici a forma di Martello di Thor, il tetto è leggermente spiovente e i fanali posteriori sono sottili e a sviluppo verticale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Volvo EX60 il SUV elettrico svedese

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