La Volvo EX60 è arrivata a Milano. Al Volvo Studio di viale della Liberazione, nel centro del capoluogo lombardo, il Suv elettrico svedese è stato svelato per la prima volta al pubblico e alla stampa italiana, a quasi due mesi dalla presentazione mondiale di Stoccolma. È un momento che Volvo Car Italia aspettava: secondo quanto dichiarato dall'azienda, gli ordini europei stanno andando meglio delle previsioni (oltre 3mila nella sola Svezia) e la casa madre ha già deciso di aumentare i volumi di produzione previsti per il 2026. Sul fronte dei prezzi, il listino parte da 65.350 euro per la versione P6 con motore singolo da 374 Cv, circa 4mila euro in meno della Bmw iX3 e circa 7mila in meno della Mercedes Glc elettrica nelle configurazioni equivalenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volvo EX60, anteprima a Milano per il Suv elettrico da 810 km di autonomia: prezzi e versioni

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