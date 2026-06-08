La Volleyball Nations League 2026 inizia in Canada con l’Italia che affronta subito Francia e USA a Ottawa. La competizione rappresenta il primo impegno internazionale della squadra maschile, che si prepara per gli Europei di settembre in Italia. La fase iniziale si svolge sul suolo canadese, segnando l’avvio di un percorso che si concluderà con il grande appuntamento europeo. Il torneo coinvolge le principali nazionali maschili e si svolge in diverse tappe nel corso dell’anno.

Comincia dal Canada il lungo cammino dell’Italia maschile nella Volleyball Nations League 2026, primo grande appuntamento internazionale della stagione che accompagnerà gli azzurri fino all’obiettivo principale dell’anno, gli Europei di settembre in programma in Italia. La squadra guidata da Ferdinando De Giorgi è sbarcata a Ottawa per affrontare una prima settimana che promette subito indicazioni importanti, non soltanto per la classifica ma soprattutto per il valore tecnico e simbolico degli avversari. Il calendario della Pool 1 di Ottawa propone infatti quattro sfide ricche di significati. L’Italia debutterà il 10 giugno contro la Francia, per poi affrontare Germania, Turchia e infine Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley Nations League 2026, subito sfide dal sapore speciale per l’Italia: a Ottawa tornano Francia e USA

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