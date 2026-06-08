Volksbank annuncia cento assunzioni entro l' anno

Volksbank ha annunciato l’intenzione di assumere 100 nuovi dipendenti entro la fine del 2026, dopo aver già assunto 124 nel 2025. Negli ultimi quattro anni, la banca ha inserito nel proprio organico più di 400 persone, portando il totale a circa 1.000 dipendenti. La crescita del personale si mantiene costante nel tempo, con un trend di assunzioni che si ripete anche quest’anno.

Dopo le 124 assunzioni del 2025, Volksbank prevede 100 ingressi entro il 2026: è un trend di crescita che si mantiene costante, dato che negli ultimi quattro anni la banca ha integrato nel proprio organico oltre 400 persone, portando il totale a 1.496 collaboratrici e collaboratori.Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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