Azienda tedesca pronta a insediarsi Si comincia con cento assunzioni

Una società tedesca ha annunciato l’intenzione di stabilirsi nella zona industriale di corso Novara, situata nella periferia della città verso il Piemonte. L’insediamento prevede l’avvio di circa cento assunzioni, con i lavori di costruzione che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. L’intervento interessa un’area attualmente vuota, e l’obiettivo è quello di avviare le attività produttive nel breve termine. La notizia è stata confermata dai responsabili dell’azienda, che hanno sottolineato l’impegno a rispettare le norme ambientali e edilizie vigenti.

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Un nuovo insediamento produttivo potrebbe presto sorgere nella zona industriale di corso Novara, nella periferia della città che si apre verso il vicino Piemonte. A darne notizia è stato Riccardo Ghia, assessore uscente con delega alle Attività produttive e candidato sindaco per il centrodestra che a Vigevano si presenta senza l’appoggio di Forza Italia che ha deciso di correre da sola. A scegliere la città ducale sarebbe stato un gruppo industriale tedesco che avrebbe già formalizzato l’intenzione di creare un insediamento in città. Sarebbe un investimento decisamente cospicuo, si parla di una cifra molto vicina ai 200 milioni di euro. La produzione sarebbe quella di cartone riciclato da trasformare in ondulato, che è la materia prima per la realizzazione di scatole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Azienda tedesca pronta a insediarsi. Si comincia con cento assunzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Multinazionale pronta a insediarsi a Bondeno Hitachi pronta a insediarsi: "Cerchiamo personale""Stiamo preparando l’arrivo di Hitachi Rail cercando di mettere in contatto la multinazionale con le nostre imprese locali. Azienda tedesca pronta a insediarsi. Si comincia con cento assunzioniUn nuovo insediamento produttivo potrebbe presto sorgere nella zona industriale di corso Novara, nella periferia della città che si ... ilgiorno.it Operativi dal 1° maggio, i collegamenti rafforzano l’accesso al network internazionale della compagnia tedesca. #Veneto #Venezia #Cronaca #Aziende #Turismo x.com La tedesca Ohb pronta a dar battaglia alla fusione Airbus, Thales e LeonardoL'amministratore delegato di Ohb, azienda tedesca produttrice di satelliti, ha dichiarato giovedì che valuterà un'azione legale ... startmag.it