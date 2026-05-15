Azienda tedesca pronta a insediarsi Si comincia con cento assunzioni
Una società tedesca ha annunciato l’intenzione di stabilirsi nella zona industriale di corso Novara, situata nella periferia della città verso il Piemonte. L’insediamento prevede l’avvio di circa cento assunzioni, con i lavori di costruzione che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi. L’intervento interessa un’area attualmente vuota, e l’obiettivo è quello di avviare le attività produttive nel breve termine. La notizia è stata confermata dai responsabili dell’azienda, che hanno sottolineato l’impegno a rispettare le norme ambientali e edilizie vigenti.
Un nuovo insediamento produttivo potrebbe presto sorgere nella zona industriale di corso Novara, nella periferia della città che si apre verso il vicino Piemonte. A darne notizia è stato Riccardo Ghia, assessore uscente con delega alle Attività produttive e candidato sindaco per il centrodestra che a Vigevano si presenta senza l’appoggio di Forza Italia che ha deciso di correre da sola. A scegliere la città ducale sarebbe stato un gruppo industriale tedesco che avrebbe già formalizzato l’intenzione di creare un insediamento in città. Sarebbe un investimento decisamente cospicuo, si parla di una cifra molto vicina ai 200 milioni di euro. La produzione sarebbe quella di cartone riciclato da trasformare in ondulato, che è la materia prima per la realizzazione di scatole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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