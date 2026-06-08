Vola per 6 metri durante l' arrampicata freeclimber ferito alle gambe
Oggi, 8 giugno, un freeclimber di nazionalità olandese è caduto per circa sei metri durante un’ascensione a Rivoli Veronese. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava arrampicando e si è ferito alle gambe. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.
Oggi, 8 giugno, un grave incidente ha visto protagonista un freeclimber di nazionalità olandese a Rivoli Veronese.L'allarme è scattato intorno alle 13.20, quando il 118 ha allertato il soccorso alpino di Verona, mettendo gli operatori in contatto diretto con il compagno di cordata del malcapitato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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