Durante un'escursione sulle Alpi Apuane, un giovane alpinista di 28 anni è stato colpito e ferito da alcune pietre staccatesi dalla parete del Pizzo d’Uccello, un monte di oltre 1700 metri. L’incidente è avvenuto mentre stava arrampicando, e le pietre sono cadute improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato il ferito in ospedale.

Massa Carrara, 24 maggio 2026 – Un alpinista di 28 anni originario di Tortona è rimasto ferito durante un’arrampicata sulla parete del Pizzo d’Uccello, monte altro oltre 1700 metri sulle Alpi Apuane. Il giovane è stato colpito da una scarica di sassi all’attacco della via “Oppio-Colnaghi”, una delle più note e impegnative ascensioni della parete nord della montagna apuana. L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento del soccorso alpino, con i tecnici delle stazioni di Lucca e Carrara-Lunigiana pronti a operare insieme all’elisoccorso regionale. Decisivo l’intervento di Pegaso 1 che, poco dopo le 8,30, ha raggiunto la zona dell’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si staccano pietre durante un’arrampicata, giovane alpinista ferito sulle Apuane

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