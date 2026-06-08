Voci dalla Turchia | Bologna è la piazza giusta per mister Tedesco

In attesa della presentazione ufficiale, si parla già di Bologna come possibile destinazione per il nuovo allenatore. Durante il periodo trascorso in Turchia, alcune fonti hanno condiviso impressioni sul suo lavoro con una squadra locale, senza fornire dettagli specifici sui risultati o le strategie adottate. Non sono stati comunicati commenti ufficiali né confermate le tempistiche dell’annuncio. La trattativa tra le parti sembra ancora in corso, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

L’era Domenico Tedesco a Bologna sta per cominciare e così, in attesa della presentazione ufficiale prevista tra qualche giorno, abbiamo posto una serie di domande a chi lo ha accompagnato da vicino nella sua esperienza in quel di Istanbul durante la sua permanenza alla guida dei “Canarini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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