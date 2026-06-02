Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna | ora è ufficiale Benvenuto mister

Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore, sostituendo Vincenzo Italiano. La notizia è stata comunicata attraverso una nota sul sito ufficiale della squadra.

Bologna, 2 giugno 2026 – Domenico Tedesco è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna. Con una nota sul proprio sito, il club rossoblù ha sancito l’ingaggio del tecnico calabrese come successore di Vincenzo Italiano. Una notizia che era già nell’aria da giorni, confermata anche dal Direttore dell’Area Tecnica Giovanni Sartori che a margine di Gara 2 della semifinale play-off della Virtus aveva anticipato la soddisfazione della società nell’aver scelto questo nome per guidare la squadra a partire dalla prossima stagione. Con l’ufficialità comincia di fatto l’era Tedesco, con il neo allenatore rossoblù che ha firmato un accordo biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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