Uno studio di sviluppo sta creando un gioco di simulazione di vita disegnato a mano, ambientato in un mondo con un’estate senza fine. Nel gioco, i giocatori possono esplorare una routine quotidiana tranquilla, seguendo un calendario reale e interagendo con un terrario popolato da personaggi insoliti. Il progetto combina elementi di calma e mistero, con dettagli che suggeriscono una narrazione più complessa sotto la superficie. La produzione è attualmente in fase di sviluppo.

Studio Meadowflower e Serenity Forge lavorano a un life sim disegnato a mano dove la calma quotidiana, il calendario reale e un terrario pieno di personaggi strani sembrano raccontare più di quanto mostrino. Vivarium ha tutto l’aspetto di un gioco pensato per farsi guardare con calma: colori caldi, ambienti disegnati a mano, una bambina di 11 anni come protagonista e un’estate che sembra non dover finire mai. Ma proprio qui nasce la parte più interessante. Il nuovo life sim di Studio Meadowflower, pubblicato da Serenity Forge e previsto per il 2027 su Xbox e PC, non sembra voler essere soltanto un altro titolo cozy da aggiungere alla lista. Un terrario non è solo un’ambientazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Vivarium, il life sim Ghibli dove l’estate infinita nasconde un mistero

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