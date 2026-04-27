Lo Studio Ghibli rilascerà il suo nuovo film "Majo no Tani no Yoru", un corto previsto per quest'estate, ma non lo vedrete su Netflix o al cinema, anzi, noi non lo vedremo proprio, ecco perché. Nel bel mezzo di un'epoca dominata dallo streaming selvaggio, dove ogni contenuto finisce sul nostro smartphone prima ancora che finiscano i titoli di coda, lo Studio Ghibli ha deciso di tirare il freno a mano e fare l'esatto opposto. Lo studio ha annunciato il suo ultimo gioiello, intitolato Majo no Tani no Yoru, ma ha subito messo le cose in chiaro: stavolta la magia sarà per pochi. Un'immersione totale tra le ombre e le luci della Valle delle Streghe Questo nuovo corto d'animazione debutterà l'8 luglio 2026 con una formula che definire "di nicchia" sarebbe un eufemismo quasi ridicolo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Studio Ghibli realizza un nuovo film, ma solo per il Giappone: il mistero di Majo no Tani no Yoru

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Temi più discussi: Lo Studio Ghibli ha realizzato un corto animato per il Ghibli Park; Il nuovo film dello Studio Ghibli ha una data di uscita, il problema è che potrete vederlo solo in Giappone; Lo Studio Ghibli presenterà in anteprima il nuovo cortometraggio Una notte nella valle delle streghe a luglio; Majo no tani no yoru: debutta l’8 luglio il primo corto originale per il Ghibli Park.

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