Nicole Minetti ha rotto il silenzio, ma finora non sono state fornite informazioni precise sulla sua posizione attuale. Si sa solo che si trova in una località sconosciuta, mentre comunica attraverso alcuni messaggi diffusi sui social media. Non ci sono dettagli ufficiali riguardo al luogo esatto, né conferme sulle sue recenti attività o spostamenti. La sua posizione rimane quindi ancora incerta e oggetto di curiosità.

Nicole Minetti rompe il silenzio. Sì ma dov'è? Italia, Ibiza, New York o Uruguay, la sua posizione è un mistero, ma la sua voce risuona e le sue parole sono chiare in una nota dai toni durissimi, in cui parla di “ricostruzioni false e lesive della mia reputazione” e in cui respinge punto su punto le accuse che stanno alimentando il caso relativo alla grazia a lei concessa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Minetti, lo ricordiamo, era stata condannata a 3 anni e 11 mesi di reclusione nell’ambito del cosiddetto caso Ruby. La grazia, poi, le era stata concessa per un motivo “umanitario”, cioè l’adozione di un minore con gravi problemi di salute e alla necessità di garantirgli cure e assistenza costanti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, il mistero: dove si trova ora e da dove parla?

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