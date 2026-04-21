Para Powerlifting | la Basilicata guida l’Africa verso Los Angeles 2028

Una atleta della Basilicata ha partecipato a competizioni internazionali di para powerlifting in Africa, portando il nome della regione in evidenza nel circuito mondiale. La sua presenza fa parte di un percorso che ha coinvolto diverse tappe, con risultati che hanno contribuito alla qualificazione per le prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. La regione continua a investire nello sport paralimpico, promuovendo la crescita e il riconoscimento degli atleti nel settore.

Dalla pedana lucana alle arene dell’Africa, un percorso di eccellenza tecnica che vede la Basilicata protagonista nel del para powerlifting internazionale. Chiara Cifarelli, figura centrale della Giunta del CIP Basilicata per il quadriennio 20252028, è stata convocata in Algeria come International Technical Officer di primo livello per i prossimi Campionati Continentali Africani, previsti dal 20 al 24 maggio. La missione algerina rappresenta un passaggio cruciale per il circuito mondiale, poiché i Para Powerlifting African Open Championships costituiscono una tappa fondamentale per la determinazione degli atleti che ambiscono alla qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Para Powerlifting: la Basilicata guida l’Africa verso Los Angeles 2028 Notizie correlate Il trap ritrova Jessica Rossi: un segnale importante verso Los Angeles 2028La campionessa olimpica di Londra 2012 debutta nella Coppa del Mondo 2026 con un 121/125 in qualifica e un podio nel trap femminile, poi il trionfo... Tita e Banti verso Los Angeles 2028: “Dopo la Coppa America torneremo a tempo pieno sul Nacra”Ruggero Tita e Caterina Banti hanno annunciato di voler tornare a gareggiare insieme nel Nacra 17 verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 con il...