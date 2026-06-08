Visita guidata speciale alla mostra Oltre le nuvole con la curatrice Paola Pedrazzini

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una visita guidata speciale si è svolta alla mostra Oltre le Nuvole, condotta dalla curatrice Paola Pedrazzini. L’evento fa parte di un ciclo di percorsi dedicati, intitolato Una mostra... da ascoltare. Il progetto espositivo Oltre le Nuvole Beyond the Clouds è stato curato per Xnl Piacenza da Chiara Gatti. La visita ha previsto innesti drammaturgici tra le nuvole, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico nell’esplorazione dell’esposizione.

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Prosegue con la visita guidata Una mostra.. da ascoltare. Innesti drammaturgici tra le nuvole, il ciclo di percorsi speciali pensati per accompagnare il pubblico nell’esplorazione del progetto espositivo Oltre le Nuvole Beyond the Clouds, curato per Xnl Piacenza da Chiara Gatti, Paola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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