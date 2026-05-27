Oltre le nuvole | visita guidata tra arte e meteorologia a Xnl

Prosegue con un viaggio fra meteorologia e arte e con un omaggio fotografico personalizzato il ciclo di visite guidate e percorsi speciali pensati per accompagnare il pubblico nell’esplorazione del progetto espositivo Oltre le Nuvole Beyond the Clouds, curato per Xnl Piacenza da Chiara Gatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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