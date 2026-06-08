Visita del Commissario Straordinario Antonio Nigri a Vieste e Manfredonia | focus sul rafforzamento della rete dell’assistenza territoriale

Notizia in breve

Il Commissario Straordinario ha visitato le strutture sanitarie di Vieste e Manfredonia, incontrando personale e amministratori locali. Durante le visite, si è concentrato sulla situazione dei servizi di assistenza territoriale, esaminando le strutture e i punti di riferimento per l’assistenza domiciliare e i servizi di emergenza. Sono stati discussi eventuali interventi per migliorare l’accesso e la qualità delle prestazioni offerte alla popolazione locale.