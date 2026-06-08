Visita del Commissario Straordinario Antonio Nigri a Vieste e Manfredonia | focus sul rafforzamento della rete dell’assistenza territoriale
Il Commissario Straordinario ha visitato le strutture sanitarie di Vieste e Manfredonia, incontrando personale e amministratori locali. Durante le visite, si è concentrato sulla situazione dei servizi di assistenza territoriale, esaminando le strutture e i punti di riferimento per l’assistenza domiciliare e i servizi di emergenza. Sono stati discussi eventuali interventi per migliorare l’accesso e la qualità delle prestazioni offerte alla popolazione locale.
ASL FOGGIA: Nella mattinata di oggi a Vieste e presso il Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, il Commissario Straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri, ha incontrato operatori e professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza ai cittadini, verificando sul campo lo stato di avanzamento delle azioni previste per il potenziamento della rete sanitaria territoriale. Un percorso che trova concreta attuazione nell’operatività dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Vieste, in contrada Coppitella, nonché nell’avvio del nuovo modello organizzativo della Medicina Generale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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