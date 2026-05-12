Confronto strutture sanitarie brindisine | Forte preoccupazione sul futuro dell’assistenza territoriale
Durante le audizioni svoltesi oggi in Commissione Sanità, sono state ribadite le preoccupazioni riguardanti il futuro dell’assistenza territoriale nella zona di Brindisi e provincia. Le discussioni hanno messo in evidenza le criticità e le difficoltà che interessano le strutture sanitarie locali, suscitando preoccupazioni tra i rappresentanti coinvolti nel settore.
BRINDISI - “Le audizioni odierne in III Commissione Sanità hanno confermato le forti preoccupazioni che nutriamo da tempo sul futuro dell’assistenza territoriale a Brindisi e provincia”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito democratico Isabella Lettori dopo il confronto sulle.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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