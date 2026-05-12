Confronto strutture sanitarie brindisine | Forte preoccupazione sul futuro dell’assistenza territoriale

Durante le audizioni svoltesi oggi in Commissione Sanità, sono state ribadite le preoccupazioni riguardanti il futuro dell’assistenza territoriale nella zona di Brindisi e provincia. Le discussioni hanno messo in evidenza le criticità e le difficoltà che interessano le strutture sanitarie locali, suscitando preoccupazioni tra i rappresentanti coinvolti nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui