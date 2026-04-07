A Castel del Piano è stata visitata la nuova struttura sanitaria, un centro di assistenza territoriale recentemente inaugurato. Durante la visita, un rappresentante istituzionale ha dichiarato che il polo potrebbe rappresentare un esempio di modello per l’organizzazione dell’assistenza locale. La struttura si inserisce nel progetto di potenziamento dei servizi sanitari nella provincia di Grosseto, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di cure sul territorio.

CASTEL DEL PIANO – La sanità territoriale della provincia di Grosseto si prepara ad accogliere un nuovo e strategico polo di assistenza. Nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è recato a Castel del Piano per visionare da vicino il cantiere della nascente Casa della Comunità. A guidare il sopralluogo all’interno degli spazi, accanto al governatore, c’erano la prima cittadina del borgo amiatino, Cinzia Pieraccini, e il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. Il presidio medico è ormai giunto alle battute finali del suo percorso di realizzazione. L’edificio è stato oggetto di importanti interventi di rinnovamento e ampliamento e risulta oggi quasi pronto per entrare in funzione e accogliere l’utenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Castel del Piano, visita istituzionale al nuovo polo sanitario. Giani: “Un modello per l’assistenza territoriale”

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Bellissima esperienza il sopralluogo alla Casa della Comunità di Castel del Piano (Grosseto). Un presidio fondamentale per la comunità del Monte Amiata, che si integra strettamente con l’ospedale, in grado di rafforzare la sanità territoriale e garantire servizi - facebook.com facebook