Il ministro israeliano ha pubblicato un video in cui umilia gli equipaggi della flottiglia diretta alla Palestina. La diffusione del video ha suscitato reazioni di condanna da parte di diverse organizzazioni e ha acceso un acceso dibattito pubblico sul ruolo del ministro e sulla gestione delle tensioni nella regione. Nei giorni successivi, sono stati registrati commenti e prese di posizione di vari portavoce e rappresentanti politici, che hanno richiesto chiarimenti sulla vicenda. La questione ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

I colleghi di Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale israeliano, non hanno detto nulla quando lo hanno visto stappare una bottiglia di champagne in parlamento per festeggiare l’adozione della pena di morte esclusivamente per i palestinesi. Lo stesso silenzio si è ripetuto quando ha promesso di radere al suolo un villaggio palestinese se la giustizia internazionale avesse spiccato un mandato d’arresto contro di lui. Ma il 20 maggio Ben Gvir ha oltrepassato il limite facendo innervosire perfino il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, che lo ha accusato di aver “danneggiato lo stato di Israele” umiliando in un video gli equipaggi della flottiglia per la Palestina, sequestrati in settimana nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Itamar Ben Gvir, il ministro israeliano che semina odio

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