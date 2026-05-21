Flotilla Tajani si sveglia | Chiesto a Ue sanzioni contro Ben-Gvir procura di Roma acquisirà video del ministro israeliano

Da ilgiornaleditalia.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha chiesto ufficialmente all’Unione Europea di imporre sanzioni contro il ministro israeliano coinvolto in un episodio di tensione. La procura di Roma ha avviato l’acquisizione di video che ritraggono il ministro durante un’azione ritenuta controversa. Questa richiesta segue le dichiarazioni di un rappresentante del governo e le prese di posizione di diverse autorità italiane, che hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità italiane proseguono le verifiche.

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Dopo le prese di posizione del governo italiano e di Mattarella adesso arriva la richiesta ufficiale all'Ue di sanzioni contro il ministro estremista israeliano Ben-Gvir Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si sveglia e tramite un post pubblicato sui social ha reso noto: "A nome d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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