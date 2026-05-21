Flotilla Tajani si sveglia | Chiesto a Ue sanzioni contro Ben-Gvir procura di Roma acquisirà video del ministro israeliano

Il governo italiano ha chiesto ufficialmente all’Unione Europea di imporre sanzioni contro il ministro israeliano coinvolto in un episodio di tensione. La procura di Roma ha avviato l’acquisizione di video che ritraggono il ministro durante un’azione ritenuta controversa. Questa richiesta segue le dichiarazioni di un rappresentante del governo e le prese di posizione di diverse autorità italiane, che hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità italiane proseguono le verifiche.

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