La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un senatore del gruppo di maggioranza e il suo collaboratore, con l’accusa di violenza sessuale e tentata violenza. Il senatore ha ammesso di aver pronunciato frasi sessiste e si è scusato. Le indagini sono in corso e riguardano comportamenti dell’uomo e del suo assistente. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali prove raccolte.

La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati il senatore Fi Francesco Silvestro e il suo collaboratore: con l’ipotesi, rispettivamente, di violenza sessuale e tentata violenza privata. Atto dovuto dopo la denuncia dell’imprenditrice per una violenza nei suoi confronti perpetuata negli uffici parlamentari situati nel complesso di San Luigi dei Francesi, nella Capitale, un anno fa. La donna infatti ha raccontato agli investigatori di aver subìto un’aggressione sessuale all’interno dello studio del senatore napoletano. E poi, da qui l’ipotesi di reato nei confronti del suo collaboratore (il carabiniere Antonio P.), perché quest’ultimo oltre ad aver organizzato l’incontro poi finito al centro della vicenda, avrebbe cercato poi di convincere la donna a non rivolgersi immediatamente alle autorità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Violenza sessuale, Silvestro è indagato: «Frasi sessiste? Ho sbagliato, mi scuso»

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Il reato di VIOLENZA SESSUALE in Italia, spiegato dall' Avv. Chiesa

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