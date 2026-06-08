Roma indagato il senatore Silvestro per violenza sessuale

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un senatore è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale. L’indagine riguarda un episodio avvenuto in uno studio di San Luigi de’ Francesi. Sono in corso verifiche sulla vicenda e sull’identità del carabiniere accusato di aver minacciato una donna coinvolta. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e elementi per chiarire i fatti. La notizia è oggetto di indagini in corso.

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Cosa è successo realmente nello studio di San Luigi de’ Francesi?. Chi è il carabiniere accusato di aver minacciato la donna?. Come ha reagito il senatore alle accuse di violenza sessuale?. Perché la vittima ha aspettato mesi prima di denunciare l'episodio?.? In Breve Vittima agente di commercio di 52 anni incontra Silvestro a febbraio 2025.. Carabiniere Antonio P. indagato per tentata violenza privata e presunte intimidazioni.. L'episodio sarebbe avvenuto nello studio del parlamentare a Palazzo San Luigi de’ Francesi.. La donna riferisce un messaggio con link a un hotel inviato dopo l'incontro.. Il senatore Francesco Silvestro indagato per violenza sessuale a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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