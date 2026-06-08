Un senatore di Forza Italia è indagato per violenza sessuale a seguito di una denuncia di un’imprenditrice di 52 anni. La denuncia è stata presentata da una donna che accusa il politico di aver subito comportamenti non consensuali. La procura ha aperto un fascicolo e sta svolgendo le indagini. La posizione dell’indagato è al momento segnata dall’iscrizione nel registro degli indagati.

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un’imprenditrice di 52 anni. Lo scrive Repubblica dopo aver raccontato la vicenda, sostenendo che il fascicolo «approda in queste ore alla procura di Roma». Sotto inchiesta anche il carabiniere Antonio P., colui che ha fatto da intermediario tra i due, con l’accusa di tentata violenza privata. L’iscrizione del senatore e del militare «sarebbe avvenuto nell’ufficio che ha accolto l’originaria querela della donna, anche a loro tutela, per consentire fin dall’immediatezza velocità alle indagini, nell’interesse della denunciante e delle garanzie per gli accusati». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il senatore Silvestro indagato per violenza sessuale

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Indagato anche un carabiniere per il caso della violenza sessuale avvenuta in Senato

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Temi più discussi: Una donna ha denunciato il senatore di FI Francesco Silvestro, sostenendo di essere stata costretta a subire un atto sessuale; Una donna denuncia il senatore Silvestro per violenza sessuale, lui ribatte: Tutto falso. Il legale: Tutelerà la sua immagine; Il senatore Silvestro (FI) accusato di violenza sessuale, lui si difende: Io bel ragazzo, lei normale; Presunta violenza sessuale negli uffici del Senato, l’accusa contro Silvestro (FI). La Russa chiede accertamenti.

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