Una studentessa spagnola di 20 anni, in Erasmus a Milano, è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo davanti a una discoteca. Dopo l’aggressione, è corsa in ospedale e poi in Questura. La ragazza ha subito l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si è svolta nel pomeriggio, davanti al locale frequentato da giovani.

La violenza fuori da un locale, poi la corsa in ospedale, infine in Questura. È l’incubo vissuto da una studentessa universitaria spagnola, di 20 anni, a Milano in Erasmus, vittima – secondo l’ Ansa – di una violenza sessuale di gruppo. Il fatto si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso alla fine di una serata in discoteca in via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo. La Procura di Milano e la Squadra mobile della polizia stanno indagando per arrivare ad identificare gli aggressori, quattro o cinque, che hanno abusato della giovane fuori dal locale e in un’auto. La ragazza, dopo le violenze, accompagnata da un’amica, è andata in ospedale, dove sono stati accertati gli abusi, e poi in Questura a denunciare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano: la vittima è una studentessa spagnola in Erasmus

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19ENNE ACCERCHIATA E AGGREDITA FUORI DALLA DISCOTECA PERCHE' TRANS | 07/04/2026

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