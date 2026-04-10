Presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa anche il giocatore del Livorno Mawete tra gli indagati

Tre calciatori sono stati rinviati a giudizio: due sono accusati di aver commesso una violenza sessuale di gruppo, mentre un terzo è coinvolto in un caso di revenge porn. Tra gli indagati figura anche un giocatore del Livorno. Le accuse riguardano un episodio che coinvolge una studentessa, con le autorità che continuano le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

C'è anche il giocatore del Livorno Jesus Christ Mawete tra i tre calciatori rinviati a giudizio per violenza sessuale di gruppo e (uno solo) per revenge porn. Secondo l'accusa, il 21enne, all'epoca dei fatti militante nel Bra, avrebbe abusato di una studentessa universitaria insieme ad altri due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e ApolloniLivorno, 24 marzo 2026 – È stato rinviato al 23 aprile, per la sentenza, il processo d’appello a Milano per i due calciatori Mattia Lucarelli, figlio... Temi più discussi: Stuprata dopo la festa promozione: tra gli accusati anche un calciatore del Livorno; Presunto stupro di gruppo, anche Mawete (Livorno) tra gli indagati; Mawete indagato per presunta violenza sessuale di gruppo quando era a Bra; Calciatori del Bra indagati per stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono Alessio Rosa, Fausto Perseu e Christ Jesus Mawete. Stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono i tre calciatori indagati. Il video di Totti per Perseu: «Bra-bravi»I tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo (uno anche di revenge porn) ai danni di una studentessa universitaria ventenne, sono Alessio Rosa, 22 anni, Fausto Perseu di 23 ... leggo.it Stupro di gruppo, tre ex giocatori del Bra a giudizio: rito abbreviato per Mawete, Perseu e RosaLa denuncia di una studentessa riguarda fatti della festa promozione di maggio. Le difese respingono gli addebiti, mentre Livorno e Giulianova annunciano valutazioni interne sugli sviluppi giudiziari ... lanuovariviera.it Gli accusati sono Fausto Perseu, 24 anni, oggi nel Giulianova; Alessio Rosa, 23 anni, oggi al Ligorna; e Christ Jesus Mawete, 21 anni, attualmente al Livorno. Ieri si è tenuta l'udienza preliminare del processo a loro carico. x.com COMUNICATO UFFCIALE US LIVORNO SUL CASO DELLE INDAGINI CHE COINVOLGONO MAWETE - facebook.com facebook