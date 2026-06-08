Violenza ad Angri | l’allenatore del Sorrento colpisce calciatori del Lecco

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allenatore del Sorrento ha colpito alcuni calciatori del Lecco nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita. L’episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, con le aggressioni che sono state riprese da testimoni presenti sul posto. La dirigenza del Sorrento ha condannato l’accaduto e ha avviato indagini interne. Nessun altro dettaglio sulle dinamiche o sulle conseguenze immediate sono stati comunicati ufficialmente.

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Come sono avvenute le aggressioni nel tunnel degli spogliatoi? Quali sono state le reazioni immediate della dirigenza del Sorrento? Chi dovrà rispondere legalmente del comportamento del tecnico esonerato? Dove si disputerà la partita di ritorno tra Sorrento e Lecco??? In Breve L'aggressione è avvenuta domenica 7 giugno nel tunnel dello stadio Pasquale Novi di Angri. Luca Cerchione ha denunciato l'accaduto sui social ottenendo oltre 14.000 visualizzazioni. Il Sorrento ha . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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