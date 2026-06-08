Violenza ad Angri | l’allenatore del Sorrento colpisce calciatori del Lecco

Notizia in breve

Un allenatore del Sorrento ha colpito alcuni calciatori del Lecco nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita. L’episodio si è verificato subito dopo il fischio finale, con le aggressioni che sono state riprese da testimoni presenti sul posto. La dirigenza del Sorrento ha condannato l’accaduto e ha avviato indagini interne. Nessun altro dettaglio sulle dinamiche o sulle conseguenze immediate sono stati comunicati ufficialmente.