Due giovani calciatori under 16 del Lecco sono stati aggrediti dall’allenatore del Sorrento negli spogliatoi durante la semifinale del campionato nazionale di categoria. L’episodio si è verificato nel fine settimana, suscitando sdegno. Nessuna altra persona è stata coinvolta, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La violenza si è verificata in un contesto ufficiale di gara, senza precedenti simili documentati in questa stagione.

Ennesimo inqualificabile gesto di violenza nei campionati giovanili. Ancora più grave se si considera che è avvenuto nel weekend durante la semifinale del campionato nazionale under 16. Ad Angri, dove si giocava il match d’andata con vista scudetto fra Sorrento e Lecco, due baby calciatori della formazione lombarda (che alla fine si è imposta per 4-2) sono stati picchiati nell’intervallo dall’allenatore dei campani, Vincenzo Scarpa. Uno schiaffo per il primo, un calcio per il secondo. Gesti assurdi, avvenuti nel tunnel degli spogliatoi dello stadio Pasquale Novi di Angri lontano dalle telecamere ma sotto gli occhi di numerosi testimoni che hanno riportato il fattaccio sui “social". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giocatori under 16 del Lecco picchiati dall’allenatore del Sorrento negli spogliatoi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie B - Rissa in tribuna al Barbera tra dirigenti del Catanzaro e tifosi del Palermo

Notizie e thread social correlati

Filmava le giocatrici negli spogliatoi con una telecamera nascosta: allenatore radiato a vita dall’UefaUn ex allenatore della nazionale femminile Under-19 è stato sospeso a vita dall’Uefa dopo che è stato scoperto aver filmato di nascosto alcune...

Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoiDurante la partita tra Monopoli e Foggia allo Stadio Veneziani, i tifosi sono entrati in campo nei minuti di recupero, provocando l'interruzione...

Temi più discussi: Victoria: bilancio positivo per la Under 16. Parla mister Giacomo Neri; Le storie dell'Under 17 di Franceschini: tutto sul gruppo che ha vinto l'Europeo; Campionato Under 16: ad Arezzo si assegnerà il Trofeo Mario Lodigiani; Mondiali e amichevoli, le convocazioni dei giocatori dell'Inter.

Due giocatori under 16 del Lecco picchiati dall’allenatore del Sorrento negli spogliatoiIl tecnico Vincenzo Scarpa è già stato esonerato dalla società campana dopo il grave episodio avvenuto nell’intervallo della semifinale di andata del campionato nazionale ... ilgiorno.it

L’under 16 del Granducato 3° al torneo Città di RovatoL’under 16 del Granducato 2025 ha chiuso sul podio della classifica il ‘Torneo Città di Rovato’, evento seven che, nella categoria, ha coinvolto in tutto 12 squadre. I biancorossi labronico – ponteder ... livornopress.it