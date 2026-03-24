Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno ad Angri

Domani, mercoledì 25 marzo alle ore 16.00, si terrà una riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno. L'incontro si svolgerà nel Salone degli Affreschi del Castello Doria di Angri e vedrà la partecipazione delle aziende del territorio. La riunione è aperta anche ai rappresentanti delle imprese locali.

Domani, mercoledì 25 marzo alle ore 16.00, presso il Salone degli Affreschi del Castello Doria di Angri, avrà luogo la riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Piccola Industria di Confindustria Salerno allargato alla partecipazione delle aziende del territorio. Durante i lavori si discuterà di questioni d’interesse per le imprese, in particolare dell’impatto che le soluzioni di intelligenza artificiale hanno sui sistemi produttivi, della strategicità delle competenze, con un focus sul bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che finanzia, con contributi a fondo perduto, la formazione specialistica dei dipendenti. Saranno... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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