Dopo un infortunio che le ha impedito di partecipare agli Europei di Tallinn, Viola Sella ha ottenuto il bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Folgaria. La gara si è svolta con successo per l’atleta, che aveva già partecipato in passato a competizioni nazionali. La sua prestazione rappresenta un risultato importante dopo il periodo di recupero. La competizione si è conclusa con questa medaglia, senza ulteriori dettagli sui risultati degli altri concorrenti.

Dopo un 2025 segnato dall’infortunio che le ha fatto perdere gli Europei di Tallinn, Viola Sella è tornata protagonista ai Campionati Italiani Assoluti di Folgaria. Bronzo nell’all around e protagonista nelle finali di specialità, la ginnasta dell’Aeronautica Militare rilancia le proprie ambizioni in azzurro e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali. La ginnastica ritmica italiana ritrova una delle sue protagoniste più attese. A Folgaria, ai Campionati Italiani Assoluti, Viola Sella è tornata sul podio nazionale dopo mesi difficili, conquistando il bronzo nel concorso generale e collezionando medaglie anche nelle finali di specialità. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Viola Sella, il ritorno della resilienza: dal grave infortunio al bronzo tricolore di Folgaria

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