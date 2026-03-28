Snowboard Mondiali Juniores di Folgaria | Rabanser bronzo nel gigante parallelo prima medaglia italiana della rassegna

Ai Mondiali Juniores di Folgaria, un atleta di 18 anni ha conquistato la prima medaglia italiana della competizione, un bronzo nel gigante parallelo. Nella finale per il terzo posto, ha battuto un concorrente ceco. In semifinale, aveva perso contro un atleta statunitense, che in seguito si è laureato campione del mondo.

Il 18enne gardenese dei Carabinieri batte il ceco Minarik nella finale per il terzo posto. In semifinale aveva ceduto allo statunitense Overstake, poi campione del mondo. Domenica gli slalom paralleli Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Autore del miglior tempo nelle qualifiche, Rabanser ha aperto il tabellone principale battendo l’ucraino Popadych negli ottavi, per poi approfittare dell’uscita dell’altro altoatesino Tobias Mutschlechner nei quarti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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