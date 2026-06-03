Nicole la rinascita e le medaglie | il ritorno della campionessa dopo il grave infortunio
Una campionessa ha ripreso la carriera dopo un grave infortunio, ottenendo nuove medaglie. Dopo un periodo di stop forzato, ha ricominciato l’attività agonistica, dimostrando impegno e determinazione. La atleta ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali, conquistando risultati significativi. Il suo ritorno in gara ha suscitato attenzione nel mondo dello sport, confermando che con sacrifici è possibile superare le difficoltà e tornare a vincere.
Rinascere si può. Servono sacrifici e determinazione. Ritornare ad alti livelli e salire sul gradino più alto del podio si può. Anche se quattro anni prima sembrava un’impresa impossibile. Dopo quel grave infortunio al legamento crociato per Nicole Finatti, ginnasta brianzola classe 2008, la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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