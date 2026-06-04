Via Atenea ventenne ubriaco molesta passanti e commercianti | scatta il Daspo urbano

Un giovane di 20 anni è stato allontanato con il Daspo urbano dopo aver molestato e inveito contro passanti e commercianti in via Atenea, nel centro di Agrigento. L'uomo, in stato di ebbrezza, ha disturbato la quiete pubblica e si è reso protagonista di comportamenti molesti durante la serata. Le autorità hanno adottato il provvedimento di allontanamento per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona.

Ubriaco, ha cominciato a inveire e molestare passanti e commercianti lungo via Atenea, nel centro di Agrigento. Protagonista della serata un ventenne agrigentino, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine.Il giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, ha assunto un atteggiamento di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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