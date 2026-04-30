All' Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica | dal mercato medievale alla città dei mulini

All'Archivio di Stato si svolgono tre giornate dedicate alla storia e alla didattica, che permettono di esplorare il passato della città attraverso documenti d’archivio e attività formative rivolte agli studenti. Tra gli argomenti trattati ci sono il mercato medievale e la città dei mulini, con momenti di coinvolgimento diretto e approfondimenti sulla vita antica. L'iniziativa mira a far conoscere meglio il patrimonio storico locale.

Tre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. Dal 5 al 7 maggio 2026, l’Archivio di Stato di Piacenza, in collaborazione con istituti scolastici cittadini e il Comune, promuove un ciclo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Dal Monte Baldo al Garda: trekking tra borghi e storia medievaleLe guide ambientali di Viandanti DiVersi guidano oggi, domenica 12 aprile 2026, un gruppo di escursionisti attraverso un itinerario che collega i... 'Tre sagome': tre fiabe prendono vita tra disegni e musica dal vivo alla Città del TeatroTre storie, tre personaggi, tre mondi che si intrecciano in un unico racconto capace di affascinare grandi e piccoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torino | Aperture straordinarie nei palazzi delle istituzioni: visite guidate anche all’Archivio di Stato; Quello che resta: una mostra di Dayanita Singh all’Archivio di Stato di Venezia; L’archivio di deposito e Codice dei beni culturali; Archivio di Stato di Reggio senza casa, la direttrice Puleio: Il patrimonio documentale potrebbe essere trasferito fuori città · ilreggino.it. Isernia, all’Archivio di Stato apre la mostra 100 anni di ricordi: il monumento ai cadutiISERNIA - Sarà inaugurata martedì 5 maggio 2026 presso l’Archivio di Stato di Isernia la mostra documentaria 100 anni di ricordi ... molisenetwork.net Genova, all’Archivio di Stato una conferenza sulla storia degli AlpiniGenova, il 29 aprile conferenza sugli Alpini all’Archivio di Stato: ingresso gratuito su prenotazione e mostre collegate in vista dell’Adunata. ligurianotizie.it Oggi sono andata All'archivio di Stato per chi non c'e mai stato è consigliato perché ne vede una piccola parte con la mostra ma ne vale sempre la pena. Vi metto qualche orario per andarla a visitare. Per la prima volta nella sua storia, l’Archivio di Stato di Ven - facebook.com facebook