Dal Monte Baldo al Garda | trekking tra borghi e storia medievale

Oggi, domenica 12 aprile 2026, un gruppo di escursionisti sta percorrendo un itinerario che si snoda tra i pendii del Monte Baldo e le sponde del Lago di Garda. Le guide ambientali di Viandanti DiVersi conducono il percorso, attraversando borghi storici e zone di interesse medievale lungo il tragitto. L’escursione si svolge in un territorio ricco di paesaggi naturali e testimonianze storiche.

Le guide ambientali di Viandanti DiVersi guidano oggi, domenica 12 aprile 2026, un gruppo di escursionisti attraverso un itinerario che collega i pendii del Monte Baldo alle rive del Lago di Garda. La passeggiata prevede un percorso di circa 6,5 km con un dislivello di 200 metri, partendo da Brenzone dove il ritrovo è fissato per le ore 10 per una partenza effettiva alle 10.30. L’attività, della durata complessiva di quattro ore e mezza incluse le pause, si concluderà a Biaza dopo aver attraversato il borgo medievale di Campo. Un viaggio tra architettura romanica e antiche vie di comunicazione. Il cammino proposto non è una semplice escursione sportiva, ma una ricostruzione storica che attraversa luoghi dove il tempo sembra essersi fermato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Monte Baldo al Garda: trekking tra borghi e storia medievale Verso il borgo abbandonato, tra Monte Baldo e Lago di GardaViandanti DiVersi, guide ambientali escursionistiche, conducono in una escursione ricca di bellezza e panorami mozzafiato. Leggi anche: A passo lento: trekking invernale nel cuore del Monte Baldo