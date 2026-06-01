A Fossanova si svolge l’evento Vini d’Abbazia 2026, che comprende incontri, masterclass e mostre dedicate al vino. Le attività spaziano dal dialogo tra religioni in Terra Santa e grandi rossi italiani, alle degustazioni sensoriali, fino alle esposizioni di arte contemporanea ispirata all’universo invisibile del calice.

PRIVERNO (LT) – Dal dialogo tra le religioni in Terra Santa ai grandi rossi italiani, dalle degustazioni emozionali alla ricerca sul rapporto tra vino e percezione sensoriale, fino all’arte contemporanea ispirata all’universo invisibile del calice. La quinta edizione di Vini d’Abbazia – un evento di Regione Lazio, Arsial, Camera di Commercio Frosinone Latina, Azienda Speciale Informare – amplia il proprio racconto e trasforma l’Abbazia di Fossanova in uno spazio di incontro tra cultura, spiritualità, scienza e vino. Dal 12 al 14 giugno il Refettorio, il Chiostro medievale e gli spazi del Borgo ospiteranno masterclass, degustazioni, seminari e percorsi espositivi con alcune delle figure più autorevoli del panorama enologico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vini d’Abbazia 2026: a Fossanova incontri, masterclass e una mostra raccontano il vino attraverso la spiritualità, la ricerca e l’arte contemporanea

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Dal 12 al 14 giugno la quinta edizione di Vini d’Abbazia riunisce a Fossanova grandi protagonisti dell’enologia internazionaleDal 12 al 14 giugno si terrà la quinta edizione di Vini d’Abbazia presso l’Abbazia di Fossanova.

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