Vini d’Abbazia 2026 | a Fossanova incontri masterclass e una mostra raccontano il vino attraverso la spiritualità la ricerca e l’arte contemporanea

Da lopinionista.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fossanova si svolge l’evento Vini d’Abbazia 2026, che comprende incontri, masterclass e mostre dedicate al vino. Le attività spaziano dal dialogo tra religioni in Terra Santa e grandi rossi italiani, alle degustazioni sensoriali, fino alle esposizioni di arte contemporanea ispirata all’universo invisibile del calice.

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PRIVERNO (LT) – Dal dialogo tra le religioni in Terra Santa ai grandi rossi italiani, dalle degustazioni emozionali alla ricerca sul rapporto tra vino e percezione sensoriale, fino all’arte contemporanea ispirata all’universo invisibile del calice. La quinta edizione di Vini d’Abbazia – un evento di Regione Lazio, Arsial, Camera di Commercio Frosinone Latina, Azienda Speciale Informare – amplia il proprio racconto e trasforma l’Abbazia di Fossanova in uno spazio di incontro tra cultura, spiritualità, scienza e vino. Dal 12 al 14 giugno il Refettorio, il Chiostro medievale e gli spazi del Borgo ospiteranno masterclass, degustazioni, seminari e percorsi espositivi con alcune delle figure più autorevoli del panorama enologico italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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