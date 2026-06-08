Vineia – Racconti di vino in Casentino

Arezzo, 8 giugno 2026 – , il progetto promosso dall’amministrazione di Bibbiena per celebrare il lungo percorso del vino in questa valle, dagli Etruschi a oggi, che si è svolto nel fine settimana del 6 e 7 giugno, è stato un grande successo di numeri, presenze, coinvolgimento e apprezzamento da parte del pubblico e dei giornalisti specializzati presenti. Circa settecento persone hanno partecipazione ai vari eventi, visite guidate e convegni proposti nella due giorni. “Abbiamo voluto far parlare i luoghi, con l’apertura di cantine storiche, compresa quella del Tarlati, che nessuno aveva mai visto prima,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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